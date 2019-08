Polizei Düsseldorf

POL-D: Schneller Fahndungserfolg - Polizei nimmt 29-Jährigen nach brutalem Angriff auf Ex-Partnerin fest - Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes

Unmittelbar nach dem brutalen Angriff auf seine getrennt lebende Ehefrau flüchtete ein 29-Jähriger vom Tatort in Düsseldorf-Friedrichstadt. Der rumänische Staatsangehörige wirkte unter anderem mit einem Schraubendreher auf sein Opfer ein und ließ erst von der Frau ab, als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden. Jetzt konnte der Tatverdächtige in einer Wohnung in Rath widerstandslos festgenommen werden.

Den aktuellen Ermittlungen des Fachkommissariats KK 11 zufolge befanden sich am Freitag, 23. August, um kurz vor 12 Uhr die 25-jährige Düsseldorferin mit dem von ihr getrennt lebenden Ehemann, einem 29-jährigen Rumänen (ebenfalls wohnhaft in Düsseldorf), zusammen in seinem Fahrzeug. Plötzlich bog der Mann in ein Parkhaus an der Weberstraße ab. Im weiteren Verlauf wirkte er mit einem Schraubendreher auf den Oberkörper der Frau ein. Die Geschädigte rettete sich aus dem Fahrzeug ins Freie und wurde dort erneut angegangen. Der Täter traktierte sie mit Tritten und schlug ihren Kopf auf den Betonboden. Durch die Schreie der 25-Jährigen wurden Unbeteiligte auf das Geschehen aufmerksam und eilten zur Hilfe, so dass der Ehemann die Tathandlung nicht fortführen konnte. Er flüchtete in seinen Wagen und raste davon. Die Geschädigte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Seit der Pkw des Beschuldigten in Tatortnähe verlassen aufgefunden worden war, fahndete eine Mordkommission mit Hochdruck nach dem 29-Jährigen. Umfangreiche Ermittlungen führten heute Morgen zu seiner Lokalisierung. Gegen 11 Uhr schlugen die Ermittler zu und nahmen ihn in einer Wohnung in Düsseldorf-Rath fest. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet sein Vorgehen als versuchtes Tötungsdelikt.

