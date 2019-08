Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Frau mit Rollator von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr gestern um 13.10 Uhr eine 65-Jährige in ihrem Renault die Corneliusstraße in Fahrtrichtung Morsestraße und bog an der Kreuzung Oberbilker Allee/ Corneliusstraße nach rechts in die Oberbilker Allee ab. Dabei übersah sie eine 84-Jährige mit ihrem Rollator, welche die Oberbilker Alle aus Richtung Morsestraße, auf der Fußgängerfurt kommend, zu Fuß kreuzte. Die Fußgängerin wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wird mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

