Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Ladendieb ertappt - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Montag (29. Juli) beobachtete ein Ladendetektiv (55) eines Supermarktes auf der Kirchstraße um 15:15 Uhr einen Tatverdächtigen (23), der ein Handyladekabel aus dem Verkaufsregal nahm und in seiner Kleidung versteckte. Als der Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der 55-Jährige ihn an und verständigte die Polizei. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls. Der Festgenommene befindet sich im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nun in Hauptverhandlungshaft. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell