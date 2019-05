Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Brand in Hähnchenstall

Twist (ots)

Gestern Morgen wurde gegen 08:35 Uhr ein Brand in einer Legehennenstallung in der Straße Alt-Hesepertwist entdeckt. Aus noch ungeklärter Ursache geriet zuvor eine Anlage zur Wasseraufbereitung in Brand. Weiteres Inventar wurde nicht beschädigt. Tiere wurden nicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr war das Feuer bereits aus. Die Kräfte der zwei Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Twist kamen nicht mehr zum Einsatz.

Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

