POL-DU: Duissern/Altstadt: Autodiebe am Werk - Zeugen gesucht

Am Samstag (27. Juli) rückte die Polizei gegen 9:25 Uhr zur Hohenstaufenstraße aus, weil Unbekannte den schwarzen Mercedes Viano eines Duisburgers (63) gestohlen hatten. Der 63-Jährige hatte das Auto zuvor an seiner Wohnanschrift geparkt und zuletzt tags zuvor gegen 21 Uhr gesehen. Als er am Samstag zum Abstellort seines Fahrzeugs ging, war es nicht mehr da. Der Mercedes hat schwarze19 Zoll Alufelgen mit einem silbernen Edelstahlring. Der Van ist tiefer gelegt, hat einen kleinen, silbernen Frontspoiler und verdunkelte Seitenscheiben ab der zweiten Sitzreihe.

In einem weiteren Fall stahlen Unbekannte am Samstag (27. Juli) zwischen 16:00 Uhr und 17:40 Uhr einen weißen Range Rover Evoque von einem Parkplatz an der Straße Alter Markt. Der Fahrzeughalter hatte sein Auto in mittlerer Reihe an einem Baum geparkt und verschlossen. Der Range Rover hat an den Seitenspiegeln und am Panoramadach schwarze Farbakzente. Auf dem Dach befinden sich im Bereich des Hecks zwei Antennen in Form einer Haifischflosse.

Die verständigten Polizisten nahmen in beiden Fällen eine Anzeige auf und leiteten die Fahndung nach den Fahrzeugen ein. Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen und dem Verbleib der Autos machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 36. (dab)

