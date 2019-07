Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg/Vierlinden: Einbrüche in Schwimmbäder - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Einbrecher haben sich zwischen Samstag und Montag in zwei Schwimmbädern an der Schillerstraße in Alt-Homberg und an der Scholte-Rahm-Straße in Vierlinden ans Werk gemacht. In der Zeit von Samstag (27. Juli) 20 Uhr bis Sonntag (28. Juli) 9:30 Uhr haben Unbekannte eine Tür des Schwimmbads in Alt-Homberg an der Schillerstraße aufgehebelt und einen Tresor samt Bargeld und Eintrittskarten gestohlen. Auf gleiche Weise haben sich Einbrecher in der Nacht von Sonntag (21:45 Uhr) auf Montag (29. Juli, 4:30 Uhr) ins Schwimmbad an der Scholte-Rahm-Straße in Vierlinden Zugang ins Gebäude verschafft und hebelten im Inneren mehrere Türen auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und flüchteten unbemerkt. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, muss noch geklärt werden. Für beide Fälle sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 280-0 entgegen.

