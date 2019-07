Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Radfahrerin angefahren

Duisburg (ots)

Am Freitagmittag (26.Juli) kam es gegen 13:15 Uhr an der Einmündung Lotharstraße/Aktienweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 72-jährige Radfahrerin von einem Pkw erfasst wurde. Die Seniorin war mit ihrem 79-jährigen Ehemann auf dem linken Radweg der Lotharstraße, der für beide Richtungen freigegeben ist, in Richtung Mozartstraße unterwegs, wobei ihr Mann vorausfuhr. An der Einmündung Aktienweg wartete ein 27-jähriger VW-Fahrer, der nach rechts in die Lotharstraße abbiegen wollte. Er ließ den vorfahrtberechtigten 79-Jährigen passieren und bog dann ab, wobei er die ihrem Mann folgende Radlerin übersah. Sie wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn, wobei sie eine Platzwunde im Gesicht erlitt. Sie musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

