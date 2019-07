Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Korrektur Brand eines Pkw auf Tanksttellengelände

Wittlich (ots)

Der 44-jährige Fahrer eines Ford S-Max war am 23.07.2019 mit Anhänger von Saarbrücken auf dem Weg nach Leipzig. In Wittlich verließ er gegen die Autobahn um zu tanken und eine Pause zu machen. Er fuhr gegen 22.40 h die RWZ-Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße an und parkte an einer Tanksäule. Als er ausstieg bemerkte er Qualm aus dem Motorraum. Er öffnete daraufhin die Haube und Flammen schlugen ihm entgegen. Er stieg geistesgegenwärtig nochmals in sein Fahrzeug, startete dies und fuhr dann einige Meter vorwärts um aus dem Bereich der Zapfsäulen zu gelangen. Dann verließ er sein Fahrzeug und brachte sich in Sicherheit. Der Pkw wurde durch die FFW Wittlich abgelöscht. Am Pkw entstand Sachschaden (ca. 3.000,- EUR).

