Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Mähdreschers

Bitburg (ots)

Am Dienstag, dem 23.07.2019, wurde der Polizeiinspektion Bitburg gegen 16:50 Uhr ein brennender Mähdrescher auf einem Feld zwischen Masholder und Oberstedem mitgeteilt. Die umliegenden Feuerwehren konnten den in Flammen geratenen Mähdrescher sowie die ca. 1500 qm2 große, ebenfalls in Brand geratene Fläche schnell unter Kontrolle bringen und letztlich löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Mähdrescher während der Drescharbeiten aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Nur durch die sofortige Reaktion des Fahrers, welcher die Maschine auf ein benachbartes braches Land fuhr, konnte schlimmeres verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



PK Florian Poß

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/9685-0

www.polizei.rlp.de



Twitter: @PolizeiTrier; #BitBürgerPolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell