Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Mal Brandstiftung in zeitlichem Zusammenhang

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag Abend kam es in der Rintelner Nordstadt zu drei Bränden, die aufgrund ihrer Art und Weise sowie der Zeit in Zusammenhang stehen könnten. Gegen 21.30 Uhr brannten am Toom-Baumarkt mehrere Stapel Holzpaletten, wie bereits am Dienstag der Vorwoche. Die Paletten wurden durch die Flammen zerstört. Gegen 23.20 Uhr wurde dann ein Brand an der Fassade der Warenannahme beim ALDI Markt in der Großen Tonkuhle gemeldet. Ein dort stehender Müllcontainer wurde in Brand gesetzt. Es entstand Gebäudeschaden. Nur wenige Minuten später entdeckte die eingesetzte Feuerwehr einen weiteren Brandort am benachbarten COMBI Markt, wo zwei Stapel Altpapier brannten. Wer Zeugenhinweise zu den drei Bränden geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

