POL-PDNW: Drei Verkehrsunfälle mit Wild

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Laufe des gestrigen Tages ereigneten sich insgesamt drei Unfälle, an denen Wildtiere beteiligt war. Am frühen Morgen kam es zu einem Zusammenstoß auf der K22 von Neustadt Richtung Geinsheim zwischen einem Rehkitz und einem Pkw-Fahrer. Gegen 10:00 Uhr querte ein Reh die K23 kurz vor Esthal und stieß dabei mit einem Fahrzeug zusammen. Am späten Abend war ein Dachs das Opfer eines Zusammenstoßes mit einem Pkw auf der B39 bei Geinsheim. Die Rehe starben durch den Zusammenstoß, der Dachs musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden befreit werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell