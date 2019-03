Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierte Person schlägt im Bekanntenkreis um sich

Nienburg (ots)

NIENBURG (deh) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz vor Mitternacht zu einem Einsatz am Nienburger Bahnhof. Eine zunächst gemeldete Schlägerei mit bis zu 20 Personen bestätigte sich nicht. Es wurde jedoch eine 18-jährige und eine 22-jährige Nienburgerin angetroffen, die gegenüber den Polizeibeamten angaben, dass sie von einem Bekannten geschlagen und gewürgt worden sind. Der 21-jährige in der Samtgemeinde Heemsen wohnende Beschuldigte befand sich zu diesem Zeitpunkt noch am Vorfallsort und ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht. Durch einen hinterhereilenden Polizeibeamten konnte der Täter gestellt und festgenommen werden. Der wahrnehmbar unter Alkoholeinfluss stehende Täter wurde der Polizeiwache in Nienburg zugeführt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Bei beiden Opfern entstanden keine akut behandlungsbedürftigen Verletzungen.

