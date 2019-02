Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Frau fährt unter Alkoholeinfluß gegen Hauswand in Haßbergen

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagvormittag, 28.02.2019, gegen 10.10 Uhr, wurde die Nienburger Polizei informiert, dass in Haßbergen eine Pkw-Fahrerin gegen eine Hauswand gefahren sein sollte. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung stellen die Beamten fest, dass eine Haßbergerin mit ihrem VW in der Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen und entgegen der Fahrtrichtung an einer Hauswand zum Stehen gekommen war. Die Polizeibeamten stellten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ob ein Schaden an dem Gebäude entstanden war, muss noch festgestellt werden

