Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Führen eines Kfz. Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Rinteln (ots)

(smu)

Am Dienstag, gegen 22.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer in Rinteln, Am Weseranger mit seinem Audi A 4 unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest wurde durchgeführt. Der Test war positiv.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell