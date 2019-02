Polizei Hamburg

POL-HH: 190214-3. Zwei Festnahmen und Zuführungen nach räuberischem Diebstahl in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.02.2019, 14:55 Uhr Tatort: Bergedorf, Bergedorfer Straße

Beamte des Polizeikommissariates 43 haben gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Ladendiebe (28 und 40 Jahre alt) vorläufig festgenommen. Das für die Region Bergedorf zuständige Landeskriminalamt (LKA 173) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mitarbeiter eines Supermarktes in der Bergedorfer Straße beobachteten zwei männliche Personen, als diese im Laden mehrere Flaschen Spirituosen aus dem Regal nahmen und diese in einem mitgeführten Rucksack versteckten. Im Anschluss verließen die Männer das Geschäft, ohne die zuvor eingesteckte Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiter verfolgten die mutmaßlichen Diebe bis zu einem Parkhaus, welches sich an das Geschäft anschließt. Dort saßen die Tatverdächtigen bereits in einem PKW Ford. Die Zeugen stellten sich vor das Fahrzeug, um eine weitere Flucht zu verhindern. Der Fahrer des Fahrzeugs fuhr auf die Zeugen zu und die Personen mussten zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden.

Kurz danach stiegen die Tatverdächtigen aus dem PKW. Der Beifahrer konnte durch die Mitarbeiter des Supermarktes festgehalten werden. Der Komplize stieg wieder in das Fahrzeug und fuhr weiter zum oberen Parkdeck.

Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei konnte das Fluchtfahrzeug im Parkhaus entdecken. Der Fahrer, der sich hinter dem geparkten Fahrzeug versteckt und bereits zuvor die Kennzeichen des Fahrzeugs entfernt hatte, wurde ebenso wie sein mutmaßlicher Mittäter vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen, ein 28-jähriger Ukrainer und ein 40-jähriger Lette, dem Haftrichter zugeführt.

