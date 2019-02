Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Rinteln (ots)

(smu)

Am Dienstag, 26.02.2019, gegen 15.58 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer in Rinteln, OT Krankenhagen, Hinterm Lande mit einem Pkw VW UP, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Halterin saß mit im Pkw. Gegen die Halterin wird ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

