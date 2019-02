Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe-Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall am 15. Februar

Nienburg (ots)

(BER)Am Freitag, 15.02.2019, ereignete sich auf der Bremer Straße (B 6) im Bereich der Einmündung "Eichhof" in Marklohe ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Wietzen schwer verletzt und nach notfallärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Nach bisherigen Ermittlungen war der Radfahrer vom Radweg auf die Fahrbahn gewechselt und wurde hier von einem in Richtung Bremen fahrenden 19-jährigen Pkw-Fahrer erfasst. Im Rahmen der Vernehmung von Unfallzeugen erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen roten Pkw, der sich direkt vor oder hinter dem Pkw-Fahrer befunden haben soll. Als Fahrzeugtyp wird ein Skoda "Yeti" vermutet. Möglicherweise ist die Fahrerin oder der Fahrer in die Straße "Eichhof" abgebogen. Die Frau oder der Mann aus diesem Fahrzeug wird gebeten, sich als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung zu stellen. Telefon der Polizei Marklohe: 05021/961980.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell