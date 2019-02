Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau-Zigarettendiebstahl nach Tankstelleneinbruch

Nienburg (ots)

(BER)Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag, 23.02.2019 auf den 24.02.2019, in den Tankstellenshop der Raiffeisentankstelle an der Brokeloher Straße in Landesbergen ein. Nachdem die Täter die Eingangstür aufgebrochen hatten, entwendeten sie eine große Menge von Zigaretten. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei in Stolzenau sind mehrere Täter zu Werke gegangen und diese sind zweimal am Tatort erschienen. Der erste Einbruch wurde gegen 01.50 Uhr begangen. Gegen 03.50 Uhr kehrten die Täter zurück, um weitere Zigaretten in einen am Grundstücksende geparkten Pkw einzuladen. Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können. Hinweise nimmt das Kommissariat in Stolzenau unter 05761/92060 entgegen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach Zeugen für eine ähnlich gelagerte Tat in der Nacht von Dienstag, 26.02.2019 auf Mittwoch, 27.02.2019 in Raddestorf - Glissen. Hier hatten ebenfalls mehrere Einbrecher versucht, in die Gebäude der Raiffeisengenossenschaft im Raiffeisenweg einzubrechen. Möglicherweise wurden die Täter gestört, sie brachen die Tat zumindest ab. Ersten Hinweisen zufolge benutzten die Tatverdächtigen hier einen weißen Kleintransporter. Auch in diesem Fall bittet die Polizei in Stolzenau um Zeugenhinweise.

