POL-PDKL: Vorfahrtsverletzung mit Folgen

Ein Hals-Wirbel-Schleuder-Trauma und 27.000 Euro Schaden sind das Ergebnis einer Vorfahrtsverletzung am Donnerstagmorgen. Eine 47-jährige PKW-Fahrerin hatte das Stop-Schild an der B 420, Einmündung Hans-Franck-Straße nicht beachtet. Sie kollidierte mit dem PKW eines 52-jährigen Mannes, der aus Richtung Callbach kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Die Unfallverursacherin wurde anschließend vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

