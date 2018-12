POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Quadfahrer

Krottelbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 06.12.2018, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rödelsbachstraße in Krottelbach. Ein Quadfahrer kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Hierbei zog sich der Fahrer Verletzungen zu, die in der Uniklinik Homburg behandelt werden mussten. Das Anwesen wurde ebenfalls beschädigt. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kusel unter 06381 - 919-0 zu melden.

