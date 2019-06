Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schutzengel mitgefahren

Hagenbach (ots)

Einen Schutzengel als Sozius hatte wohl ein Motorradfahrer dabei, welcher am Freitag, den 31.05.2019, um 22.20 Uhr, auf der L 556 zwischen Hagenbach und Neuburg am Rhein unterwegs war. Aus dem dortigen Waldstück sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Motorradfahrer erfasst. Durch glückliche Umstände stürzte dieser allerdings nicht und es blieb bei einem geringfügigen Sachschaden. Das angefahrene Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet. In der Regel ist bei solchen Verkehrsunfällen mit schlimmeren Folgen zu rechnen.

