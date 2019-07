Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallablagerung im Wald in Heisdorf

Heisdorf (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 24. Juli 2019 ------------------------------------------------------------

illegale Abfallablagerung im Wald in Heisdorf Am Samstag, 20.07.2019 wurde eine Abfallentsorgung in Heisdorf festgestellt. Bisher unbekannte Täter haben rechts neben dem Wirtschaftsweg von Heisdorf in Richtung Lascheid einen Haufen mit Bauabfall wie Fliesen, Tapete usw. abgeladen.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

