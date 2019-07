Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahren unter Rauschmittelbeeinflussung

Insgesamt drei Verkehrsteilnehmer wurden von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtgebiet kontrolliert, die mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Am späten Sonntagabend wurden bei einem 49-jährigen Pkw-Lenker Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp einem Promille. Den Mann erwartet ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot. Zwei 30 und 34 Jahre alte Autofahrer fielen am frühen Montagmorgen durch Anzeichen von Betäubungsmittelbeeinflussung auf, daraufhin durchgeführte Vortests reagierten positiv auf THC, beziehungsweise Amphetamin. Beiden Männern wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Pkw-Lenkern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt, je nach Analyseergebnis der Blutproben werden entsprechende Sanktionen folgen.

Friedrichshafen

Betrunken randaliert

Jeglichen Respekt verloren zu haben scheint ein 16-jähriger Jugendlicher, der Polizeibeamten Montag gegen Mitternacht im Eingangsbereich des Seehasenfests aufgefallen war, als er gegen einen aufgestellten Automaten trat. Im Rahmen der folgenden Personenkontrolle fing er an, die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Ein ausgehändigtes Schriftstück zerriss er und warf die Fetzen zu Boden. Nachdem der Jugendliche sich im weiteren Verlauf weigerte, in ein Dienstfahrzeug einzusteigen, musste er mittels Handschließen gefesselt und unter Anwendung von Zwang in den Pkw gesetzt werden. Hier setzte er seine Beleidigungen fort und bespuckte sowohl die begleitenden Polizisten als auch den gesamten Innenraum des Fahrzeugs. Der mit über 1,7 Promille erheblich alkoholisierte 16-Jährige wurde nach Hause gebracht und dort in die Obhut der Eltern übergeben. Auch diesen gegenüber zeigte sich der Jugendliche äußerst aggressiv und schlug seinem Vater zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Gegen den jungen Mann wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Friedrichshafen

Betäubungsmittel aufgefunden

Mehrere Tütchen mit Kräutermischungen fanden Polizeibeamte am Samstagabend im Rahmen einer Kontrolle von mehreren volljährigen Personen auf einem Spielplatz am Alten Friedhofweg auf. Ein 20-Jähriger händigte gleich zu Beginn der Kontrolle zwei Päckchen aus und versuchte, im weiteren Verlauf der Überprüfung plötzlich zu flüchten. Er konnte durch einen Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden, hierbei verletzte sich der 20-Jährige leicht. Wie sich herausstellte, hatte der Mann noch weitere Kräutermischungen, eine Feinwaage und zwei Cutter-Messer bei sich. Bei einem 22-Jährigen aus der Gruppe wurden ebenfalls Utensilien zum Betäubungsmittel-Konsum aufgefunden. Beide Männer gelangen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige, weiterhin wird gegen alle angetroffenen Personen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Konsums von Alkohol auf einem Spielplatz vorgelegt. Abschließend wurde die Personengruppe des Platzes verwiesen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, in der Sambethstraße an. Der Unbekannte streifte, möglicherweise als Radfahrer, einen geparkten Pkw und beschädigte dabei die komplette Fahrerseite nicht unerheblich. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Friedrichshafen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen an der Hand zog sich ein 56-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in der Eckenerstraße zu. Eine 68-jährige Pkw-Lenkerin hatte verbotswidrig die anlässlich des Seehasenfests gesperrte Eckenerstraße befahren und wollte zum Wenden in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei übersah sie den ordnungsgemäß fahrenden 56-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Mann und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine 51-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen kurz vor 02.30 Uhr in der Zeppelinstraße. Die Frau stürzte aus unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn und zog sich dabei eine blutende Kopfplatzwunde zu, da sie keinen Fahrradhelm trug. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Friedrichshafen-Ettenkirch

Verkehrsunfall

Schürfungen und Prellungen zog sich die 24-jährige Lenkerin eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in der Waltenweilerstraße zu. Die Frau befuhr die Waltenweilerstraße in Richtung Ailingen und kam vermutlich aus Unachtsamkeit mit den Rädern gegen den Randstein. Hierdurch stürzte sie ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich. Die 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen/Tettnang

Trunkenheitsfahrten auf Fahrrad

In der Nacht zum Sonntag stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen zwei Fahrradfahrer fest, welche augenscheinlich deutlich alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs waren. Im Argental ergab der Atemalkoholtest bei einem 39-jährigen Mann einen Wert von über 1,7 Promille, im Stadtgebiet Friedrichshafen brachte es ein 37-jähriger Radler sogar auf einen Wert von über 2,1 Promille. Beiden Männern wurden jeweils Blutproben in einem Krankenhaus entnommen, sie gelangen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Langenargen

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr an der Auffahrt zur B 31 bei Langenargen. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin wollte auf die B 31 in Fahrtrichtung Lindau auffahren und musste, nachdem sie zunächst angefahren war, nochmals kurz anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 36-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr hinten auf. Durch die Kollision wurden sowohl die 20-Jährige als auch eine in ihrem Wagen mitfahrende 21-jährige Frau leicht verletzt. Beide mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr im Mühlenweg. Ein 66-jähriger Fahrradfahrer befuhr den abschüssigen Mühlenweg aus Richtung Retterschen kommend in Richtung Obermühle. In der engen Hofdurchfahrt der Obermühle schloss der Mann auf drei Fußgänger auf, die zunächst bei Erkennen des Radlers nach links auswichen. Eine 67-jährige Frau aus der Gruppe trat dann aber unvermittelt einen Schritt nach rechts und kollidierte mit dem Radler. Beide Beteiligten stürzten, hierbei zog sich die 67-Jährige schwerste Kopfverletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstbehandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 66-jährige Radfahrer erlitt durch den Sturz eher leichtere Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst ebenfalls zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Überlingen

Fahrradkontrollen

Am Freitagnachmittag führten Beamte des Polizeireviers Überlingen schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen zur Überwachung des Fahrradverkehrs in der Innenstadt durch. Hierbei wurden neun Fahrradfahrer aufgrund ihres Fehlverhaltens gebührenpflichtig verwarnt, gegen sieben weitere Radler wurde wegen schwerwiegenderer Verstöße gegen die Verkehrsvorschriften jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches in der Regel ein Bußgeld nach sich zieht. Aufgrund der unbeständigen Witterung war der Radverkehr an dem Nachmittag eher gering.

Überlingen

Fahren unter Alkoholeinwirkung in der Probezeit

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 21-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am frühen Montagmorgen im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von etwa 0,25 Promille. Da der 21-Jährige sich allerdings bezüglich seines Führerscheins noch in der Probezeit befindet, in welcher ein absolutes Alkoholverbot am Steuer gilt, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Überlingen

Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 19-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Zollstreife am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr bei Überlingen kontrolliert wurde. Ein bei dem Mann durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC, der 19-Jährige wurde daraufhin Beamten des Polizeireviers Überlingen übergeben, die bei dem Mann eine ärztliche Blutentnahme veranlassten und die Weiterfahrt zunächst untersagten. Das Auswertungsergebnis der Blutprobe wird über mögliche weitere Sanktionen entscheiden.

Überlingen

Einbruch

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in die Büroräumlichkeiten eines Gaststättenbetriebs am Münsterplatz ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse, öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten das darin vorgefundene Scheingeld. Nachdem möglicherweise die nächtlichen Arbeiten in den Büros Lärm verursacht haben könnten, sucht die Polizei Zeugen des Einbruchs und Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, und bittet diese, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Markdorf

Brandeinsatz

Zu einer brennenden Gartenhütte wurden die Freiwillige Feuerwehr Markdorf, der Rettungsdienst sowie die Polizei am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr in die Breitwiesenstraße alarmiert. Möglicherweise aufgrund einer Unachtsamkeit im Umgang mit offenem Feuer hatte das Gartenhaus Feuer gefangen. Dem 57-jährigen Grundstückseigner gelang es noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, den Brand selbständig zu löschen. Es entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe, verletzt wurde niemand.

Meersburg

Diebstahl von Bargeld

Ein bislang unbekannter Täter griff am Samstagabend gegen 20.45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Dr.-Zimmermann-Straße in Meersburg in eine geöffnete Kasse und entnahm das darin enthaltene Bargeld, nachdem er zuvor die Kassiererin zur Seite gestoßen hatte. Anschließend flüchtete der Unbekannte in ein angrenzendes Waldgebiet. Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich beim Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/43443, zu melden.

Rückfragen bitte an:

PHK Oliver Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell