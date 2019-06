Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Schoppenglas geworfen und Person verletzt

Wachenheim/Weinstraße (ots)

Bereits am Samstag, 15.06.2019, um 00.15 Uhr kam es in Wachenheim auf dem Weinsfest zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Vorfall wurde jedoch erst gegen 13.30 Uhr bei der Polizei beanzeigt. Ein angetrunkener 23-jähriger Mannheimer wurde aufgrund seines Alkoholkonsums immer aggressiver. Ein 20-jähriger Niederkirchner versuchte den Mann zu beruhigen. Hierauf schlug der Mannheimer dem Niederkirchner mit der flachen Hand ins Gesicht. Als der 23-jährige Bruder des Geschädigten dazwischen gehen wollte, warf der Beschuldigte ein Schoppenglas ins dessen Gesicht. Dieser erlitt hierdurch Schnittwunden an der linken Gesichtshälfte. Der Beschuldigte entfernte sich vom Tatort. Den beiden Geschädigten ist der Beschuldigte jedoch bekannt.

