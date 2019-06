Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Unfall auf Parkplatz - Verursacher entfernt sich unerlaubt

Bd Dürkheim (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am 14.06.2019 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Hausener Weg in Bad Dürkheim. Der Unfallverursacher beschädigte den ordnungsgemäß geparkten Opel Astra eines 60-jährigen Bad Dürkheimers. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 600 Euro. Jedoch ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-201

Telefax 06322 963-121

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



J. Deutsch

Polizeihauptkommissar



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell