Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugenaufruf

Erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro richtete ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.00 Uhr und 09.30 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße an. Der Unbekannte zerkratzte insgesamt neun am Fahrbahnrand in Richtung Schneckenburgstraße abgestellte Fahrzeuge, jeweils vom Heck bis zur Vorderseite, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag an einem auf einem Parkplatz in der Oberlohnstraße abgestellten Pkw vermutlich mit einem Messer drei Reifen zerstochen. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Pkw zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, in der Danziger Straße begangen wurde. Ein unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrerseite eines am Fahrbahnrad geparkten schwarzen Audi. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Unfallflucht durch Radfahrer

Ein unbekannter Fahrradfahrer beschädigte bei der Vorbeifahrt am Samstag gegen 18.30 Uhr einen Pkw. Der Autofahrer fuhr aus dem Parkhaus Fischmarkt und musste in der Kurve Richtung Konzilstraße verkehrsbedingt halten. Der Radfahrer kam aus der Konzilstraße und wollte in die Münzgasse fahren. Hierzu versuchte er, hinter dem Pkw vorbeizukommen, streifte mit seinem Lenker das Fahrzeug und beschädigte dieses. Nach einem kurzen Straucheln fuhr der Mann auf seinem Fahrrad weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Autofahrer konnte folgende Beschreibung des Radfahrers angeben: 30-35 Jahre alt, etwa 190 cm groß, sportliche Figur, kurze helle Haare, Bart. Getragen hatte er ein graues Oberteil sowie eine kurze Hose, er führte ein älteres Herren-Trekking-Rad mit sich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Missachtung der Vorfahrt

Sachschaden von über 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf der Mainaustraße ereignete. Eine 36-jährige Autofahrerin wollte nach links in die Straße "Zur Allmanshöhe" einbiegen, übersah eine entgegenkommende 20-jährige Pkw-Lenkerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Radolfzell

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 7.000 Euro ereignete sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr in der Haselbrunnstraße. Der 49-jährige Fahrer eines VW kam vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst über einen Findling und prallte anschließend gegen einen geparkten Audi. Bei dem VW, der von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste, liefen Betriebsstoffe aus, welche durch die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell im Anschluss abgestreut wurden.

Singen

Pkw entwendet

Mit brachialer Gewalt hebelten unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Tür einer Lagerhalle mit Büroräumen in der Freibühlstraße auf. In den Büroräumlichkeiten öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke und durchsuchten diese. Aus der Lagerhalle, in der sich mehrere Fahrzeuge befanden, entwendeten sie auf bislang nicht bekannter Weise einen hochwertigen grauen Ferrari. Eventuell wurde das Fahrzeug verladen und von einem Transporter fortgebracht. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von rund 250.000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen, Tel. 077541/701-0, zu melden.

Singen

Fahren ohne Führerschein und unter Drogen

Beamte des Polizeireviers kontrollierten am Samstag gegen 23.00 Uhr im Stadtgebiet einen Autofahrer. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 15-jährige Lenker des Pkw nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte der Jugendliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Nachdem der Drogenvortest positiv reagierte, veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Er gelangt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige.

Singen

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von über 23.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Samstag gegen 12.15 Uhr auf der B 33. Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw mit Anhänger befuhr die Bundesstraße in Richtung Kreuz Hegau und musste seinen Angaben zufolge mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem Standstreifen der Bundesstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 42-jähriger Lkw-Lenker fuhr zu weit nach rechts auf den Sicherheitsstreifen und streifte den dort befindlichen Pkw samt Anhänger. Die während der Kollision im Fahrzeugfond sitzende Insassin wurde durch umherfliegende Splitter der zerbrochenen Fensterscheibe leicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Pkw-Anhänger-Gespann musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Engen

Sachbeschädigung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr in der Straße "Im Dorfgarten" begangen wurde. Ein unbekannter Täter zündete das Seitenteil eines aufgestellten Zeltes an, welches für einen "Hock" am Montag bereits aufgebaut worden war. Das Feuer wurde rechtzeitig bemerkt und konnte von Zeugen gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Verursachern oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

Stockach

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen unbekannte Personen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben die Unbekannten in der Weißmühlenstraße Absperrbaken entfernt, welche aufgrund einer bestehenden Vollsperrung der Straßen Weißmühlenstraße /Talstraße angebracht waren. Auf der Fahrbahnoberfläche innerhalb der Baustelle ragen teilweise Eisenträger und Straßenabläufe aus dem Boden hinaus. Dies stellt für etwaige Straßenbenutzer eine hohe Gefahr dar. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Orsingen-Nensingen

Alkoholisierter Autofahrer

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Stockach befuhr am Samstagabend gegen 19.30 Uhr die Hauptstraße in Richtung Steißlingen. Dem 45-jährigen Autofahrer, welcher in die Hauptstraße einfahren wollte, ermöglichten sie die Einfahrt in die Straße. Daraufhin beschleunigte der Mann sein Fahrzeug, bog sofort wieder nach rechts in die Langensteiner Straße und dann über die Mühlenstraße in die Eigeltinger Straße ab. Schließlich fuhr der 45-Jährige in einen Hinterhof und verließ den Pkw noch während dieser weiterrollte. Zu Fuß flüchtete der Mann weiter, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und überprüft werden. Das rollende Fahrzeug fuhr zwischenzeitlich gegen ein Scheunentor, welches beschädigt wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden von über 1.000 Euro. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von fast zwei Promille fest, weshalb der Mann zur ärztlichen Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

