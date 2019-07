POL-KN: Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Meckenbeuren-Buch - Diebstahl von Harley Davidson

In den frühen Morgenstunden am Samstag wurde ein Motorrad, Marke Harley-Davidson im Wert von etwa 16´000 Euro durch unbekannte Täterschaft entwendet. Das Motorrad war im Hinterhof in der Wiesentalstraße in Meckenbeuren-Buch abgestellt und war mit einer akustischen Diebstahlssicherung ausgestattet. Gegen 04:41 Uhr konnte durch einen Zeugen eine Person beobachtet werden, welche sich an einem Motorrad zu schaffen machte und hierbei die Alarmanlage auslöste. Beim Eintreffen der Polizei konnte jedoch weder die verdächtige Person noch das Motorrad festgestellt werden. Der Geschädigte bemerkte erst am Samstag-Nachmittag den Diebstahl seiner Harley-Davidson und teilte dies dann der Polizei mit. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag gegen 01:15 Uhr kam es in einer Bar in der Montfortstraße in Friedrichshafen aus unbekanntem Grund zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Beim Verlassen der Bar wurde ein 25 jährige Mann von einem Glas im Gesicht getroffen und erlitt hierbei eine Platzwunde auf der Nase und möglicherweise eine Nasenbeinfraktur. Die unbekannte Täterschaft konnte unerkannt flüchten. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Gegen 05:10 Uhr wurde die Polizei erneut zur gleichen Bar gerufen, nachdem ein 26 jähriger Mann vor der Bar niedergeschlagen wurde. Der Geschädigte befand sich im Gespräch mit einem Zeuge, als ihm ein unbekannter Mann eine Flasche oder ein Glas auf den Hinterkopf schlug. Der Geschädigte ging hierdurch zu Boden und war kurzfristig ohne Bewusstsein. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt zu Fuß in Richtung Bahnhof. Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen bisher ergebnislos. Der Tatverdächtige hatte eine kräftige Statur, kurze braune Haare und war bekleidet mit kurzer schwarzer Hose, einem T-Shirt und einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss. Der Geschädigte kam zu weiteren Untersuchungen und zur Überwachung stationär ins Krankenhaus. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

