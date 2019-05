Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahndung nach flüchtigen Einbrecher in Schule führt zu Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes

Kassel (ots)

Kassel: Am heutigen Freitag, gegen 2:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Schule in der Weserstraße, Ecke Artilleriestraße ein. Mit einem Stein hatte er eine Fensterscheibe eingeworfen. Die durch den ausgelösten Alarm informierten Mitarbeiter der Sicherheitsfirma waren so schnell vor Ort gekommen, dass der Einbrecher, ohne "Beute" zu machen, die Flucht ergriff. Im Zuge der Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeistreifen konnte ein 24-Jähriger aus Kassel, welcher per Haftbefehl gesucht wird, festgenommen werden. Ob es sich bei dem Mann um den Tatverdächtigen handelt, wird derzeit noch ermittelt. Die ermittelnden Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Schule Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten ermitteln konnten, war der Einbruchalarm gegen 2:30 Uhr im Bereich des Haupteingangs der Oskar-von-Miller-Schule ausgelöst worden. Die zwei Mitarbeiter der Sicherheitsfirma waren unverzüglich vor Ort erschienen und konnten noch im Inneren der Schule einen Mann im Dunkeln durch eine Sicherheitstür flüchten sehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war es dem Täter nicht gelungen etwas zu stehlen. Die Sachschadenshöhe des eingeworfenen Fensters liegt im dreistelligen Bereich. Bei der anschließenden Fahndung nach dem flüchtigen Täter, woran sich mehrere Funkwagen der Kasseler Polizeireviere beteiligten, wurde ein 24-Jähriger in der Artilleriestraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann einen Haftbefehl offen und noch eine Geldstrafe von rund 400 Euro zu zahlen hatte. Er wurde festgenommen und in die JVA-Wehlheiden gebracht. Der Haftbefahl bestand, nachdem der heute 24-Jährige Ende November 2017 in Baunatal bei einer Verkehrskontrolle knapp 30 g Betäubungsmittel dabei hatte.

Die ermittelnden Beamten des K21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bitten Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Weserstraße und der dortigen Schule Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Tel.: 0561- 9100 zu melden.

