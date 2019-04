Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Polizei sucht dunklen Audi mit Frontschaden

Belm (ots)

An der Ampelkreuzung Bremer Straße/Weberstraße (Höhe MediaMarkt) kam es am Mittwochmorgen zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Audi mit Osnabrücker Kennzeichen. Das Fahrzeug fuhr gegen 06.35 Uhr auf einen vor der Ampel wartenden silberfarbenen Mercedes Geländewagen und entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Die Polizei fand an der Unfallstelle Teile des Kühlergrills und eines Scheinwerfers des Audi. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation in Belm. Telefon: 05406-807790.

