Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ordnungsruf durch die Polizei

Wolfstein (ots)

Mehrere Jugendliche sind am Feiertag im Ortsteil Stahlhausen auf eine Bushaltestelle geklettert. Zeugen hielten dies für gefährlich und verständigten die Polizei. Die Streife traf an der Örtlichkeit zwischen 20 und 30 junge Laute an, die eine Rast von ihrer "Vatertagstour" machten. Nach einem ermahnenden Gespräch setzten die Wandersleute ihre Tour fort.

