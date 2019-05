Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reh von Motorrad erfasst - nur Sachschaden

Hundsbach (ots)

Ein Reh ist am Mittwochabend auf der L 182 zwischen Hundsbach und Jeckenbach gegen ein Motorrad gesprungen. An dem Krad wurde durch den Aufprall das vordere Schutzblech abgerissen. Glücklicherweise blieb der 17-jährige Fahrzeugführer unverletzt. Das Reh rannte nach dem Zusammenstoß in das angrenzende Gelände zurück.

