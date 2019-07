Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am Sonntag (28. Juli) rückten gegen 00:45 Uhr Polizisten zur Straße Am Brink aus, weil dort ein weißer VW Caddy mit einer Mittelleitplanke kollidierte. Als die verständigten Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, beobachteten sie einen Streit zwischen dem unverletzten Fahrer (31) und dem Beifahrer (29). Das Auto musste abgeschleppt werden, da die Vorderachse gebrochen war. Weil der 31-Jährige stark nach Alkohol roch, führten die Ordnungshüter einen Atemalkoholtest durch, der ihren Verdacht bestätigte. Der Niederländer hatte den Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille deutlich überschritten. Da er auch unter Drogeneinfluss stand, entnahm ein Arzt dem Unfallverursacher auf der Wache gleich zwei Blutproben. Da sich der Crashpilot nicht ausweisen konnte, durfte er erst nach Rücksprache mit der nierderländischen Polizei wieder gehen. Er wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor Gericht verantworten müssen. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell