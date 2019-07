Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ford Fiesta gestoppt - Fahrer ohne Fahrerlaunbis, dafür u.a. mit reichlich Alkohol

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kurz vor 2 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers Sinsheim einen Ford Fiesta "In der Au"/Alte Römerstraße, da das Kennzeichenschild ohne Zulassung waren. Schon beim Erstkontakt wehte den Polizeibeamten eine ordentliche Alkoholfahne entgegen. Zudem hatten sie den Verdacht der Drogenbeeinflussung. Der 32-Jährige räumte sofort ein, ohne Fahrerlaubnis zu sein. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab den Wert von 1,54 Promille, was die Verbringung zur Dienststelle und die Entnahme einer Blut- und Urinprobe zur Folge hatte. Sein Wagen wurde verschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Der Mann sieht nun einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg entgegen.

