Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Kioskeinbruch - Tablet gestohlen Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den Kiosk beim Neckargemünder Freibad in der Schwimmbadstraße brachen in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter ein und entwendeten bisherigen Feststellungen zufolge ein Samsung-Tablet. Da bereits vor Wochen in dieselbe Räumlichkeit eingebrochen wurde, hatte der Betreiber sämtliche Kassen entfernt. In welcher Höhe nun Schaden entstand, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Montagabend, 21.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des örtlichen Polizeireviers unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

