Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall fordert 13.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr kam es an der Kreuzung Wald-/Wasserwerkstraße zu einem Verkehrsunfall, der 13.000 Euro Schaden forderte und zwei Insassen auch verletzt wurden. An der Rotlicht zeigenden Ampel in der Waldstraße hielt ein 55-jähriger Toyota-Fahrer an, was die nachfolgende Seat Leon-Fahrerin offenbar zu spät erkannte und aufgefahren war. Zwei Insassen in ihrem Auto zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Zur Reinigung der mit Betriebsstoffen verschmutzten Fahrbahn wurde eine Spezialfirma hinzugezogen. Die 43-jährige Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

