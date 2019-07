Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Schuhen

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth - Dienstag, 09.07.2019, 12.45 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 12.45 Uhr kam es in dem Schuhgeschäft an der Straße In der Fluth zu dem Diebstahl von einem Paar Schuhe im Wert von 27,90 Euro. Ein bislang unbekannter Mann probierte zunächst mehrere Paar Schuhe an. Nachdem ihm ein Paar scheinbar gut gefallen hat, ließ er dieses einfach an und packte die alten Schuhe unbemerkt in den leeren Schuhkarton. Anschließend verließ er ohne etwas zu bezahlen das Geschäft. Im Eingangsbereich schlug der Diebstahlswarner an. Dem Täter gelang es, zu Fuß zu flüchten.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Die alten Schuhe wurden als Beweismittel sichergestellt.

