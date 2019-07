Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Bürgermeister-Peters-Straße - Mittwoch, 10. Juli 2019, 11.40 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 11.40 Uhr kam es auf dem Fußgängerüberweg im Kreuzungsbereich Wieterallee/Bürgermeister-Peters-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Ein 84 Jahre alter Northeimer war mit seinem Pkw auf der Wieterallee in Richtung Wieterstraße unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf die Bürgermeister-Peters Straße in Richtung Graf-Otto-Straße übersah er die 73 Jahre alte Northeimerin, die den Zebrastreifen in Richtung Wieterallee überquerte. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkw des 84-Jährigen kollidierte anschließend noch mit einem am linken Fahrbahnrand der Bgm.-Peters-Straße parkenden Audi A 4.

An den beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die Fußgängerin wurde mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren.

