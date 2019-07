Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - etliche Geranien aus ihren Pflanzgefäßen gerissen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum Donnerstag wurden im Stadtgebiet Bad Gandersheim etliche Geranien aus ihren Pflanzgefäßen gerissen und auf den Boden geworfen. Die Spur der Vandalen zog sich beginnend vom Plan über die Neustadt bis hin zum Hallenbad in der Hildesheimer Straße. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

