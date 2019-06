Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallstelle. Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, begegneten sich in einer scharfen Kurve in der Lindenallee ein Omnibus und ein weißer PKW. Laut Aussagen des Omnibusfahrers habe er angehalten, um entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren zu lassen. Der Fahrer einer Limousine, wahrscheinlich ein Mercedes, streifte dabei beim passieren der Engstelle den Bus. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Fahrer einfach weiter. Das flüchtige Fahrzeug müsste an der vorderen linken Seite beschädigt sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

