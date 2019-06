Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Altenglan (ots)

Im Zeitraum vom 25.06.2019, 17:00 Uhr bis 25.06.2019, 18:00 Uhr wurde in der sich in Altenglan befindlichen Austraße ein ordnungsgemäß geparkter weißer Opel an der linken Fahrzeugseite, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit unerkannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefon-nummer 06381-919/0 bzw. E-Mail pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

