Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied- Verhinderter Suizidversuch

Neuwied (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde der Polizeiinspektion Neuwied gegen 09:50 Uhr mitgeteilt, dass eine Person auf dem Dach einer Neuwieder Schule steht und droht hinunter zu springen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um einen 16-jährigen Flüchtling handelt, der aus einem Fenster auf das Dach geklettert war. Sein Motiv könnte möglicherweise eine drohende Abschiebung gewesen sein. Durch gutes Zureden eines Mitschülers konnte der Jugendliche schließlich davon überzeugt werden, wieder in das Gebäude zurück zu kommen. Er wurde vom Rettungsdienst in eine psychiatrische Klinik verbracht. Im Einsatz waren neben vier Streifenwagen der Polizeiinspektion Neuwied 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Kräfte des Rettungsdienstes.

