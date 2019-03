Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schutzbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (ots)

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 280 in Höhe Schutzbach. Eine 23-Jährige Pkw-Fahrerin hatte die Landesstraße von Daaden kommend in Richtung Betzdorf befahren. In Höhe Schutzbach beabsichtigte sie nach links auf ein Firmengelände abzubiegen, musste jedoch aufgrund Gegenverkehr anhalten. Ein nachfolgender 18-Jähriger Pkw-Fahrer hielt ebenfalls an. Eine 22-Jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des 18-Jährigen auf. Zwei 16-Jährige Mitfahrerinnen im Pkw des 18-Jährigen und die 22-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beteiligte Pkw wurden teilweise erheblich beschädigt.

