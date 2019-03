Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

57537 Selbach, Hachenburger Str. (L 289) (ots)

Am Mi., 06.03.2019, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 76-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Hyundai die L 289 aus Richtung Burbach kommend in Fahrtrichtung Wissen. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über den Pkw und geriet vollständig in den Bereich der Gegenfahrspur. Hier kollidierte sie frontal mit dem Pkw Opel Corsa einer 71-jährigen Fahrzeugführerin, welche die genannte Straße in Gegenrichtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Pkw entstand Totalschaden(ca.8000,-EUR)

