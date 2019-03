Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Straßenverkehrsgefährdung

57537 Wissen, B 62, Gasometerkurve (ots)

Am Mi., 06.03.2019, gegen 16:48 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Seat die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Hövels. Als er sich in Höhe der Gasometerkurve befand kam ihm ein silberner Mercedes, E-Klasse, mit dem abgelesenen Teilkennzeichen AK-TS??? entgegen, der ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden musste der 60-Jährige seinen Pkw stark abbremsen. Bei dem Fahrzeugführer des Mercedes soll es sich um einen jüngeren Mann gehandelt haben. Zeugen - insbesondere der überholte Fahrzeugführer - werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell