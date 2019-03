Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Körperverletzung, Beleidigung (auch gegen Polizeibeamte)

57537 Wissen, Walzwerkstr. 2, Kulturwerk Wissen (ots)

Eine 17-Jährige stark alkoholisierte Besucherin der Karnevals-After-Party im Kulturwerk Wissen war am Di., 05.03.2019, gegen 22:38 Uhr, mit einer anderen jugendlichen Besucherin in Streit geraten und hatte dieser ein Getränk übergeschüttet. Durch eine Mitarbeiterin der Security wurde die aufgebrachte 17-Jährige aus dem Kulturwerk verwiesen. Nachdem sie sich vor der Tür etwas beruhigt hatte, wurde ihr gestattet ihre Jacke zu holen. An der Garderobe fing die 17-Jährige an, in allen Jacken herumzuwühlen, da sie ihren Garderoben-Bon verloren hatte. Dies führte letztlich dazu, dass die begleitende Security-Mitarbeiterin die Jugendliche am Arm fasste, um sie wieder aus der Halle hinauszuführen. Bei diesem Versuch schlug die Jugendliche unvermittelt plötzlich mit der Hand in das Gesicht der 26-jährigen Security Mitarbeiterin, wobei diese einen Cut am linken Auge erlitt. Nun drehte die 17-Jährige völlig durch und beschimpfte insbesondere alle Security-Mitarbeiter mit allen nur erdenklichen Schimpfwörtern. Bei dem Versuch, die Jugendliche aus dem Kulturwerk zu bringen, wurde ein weiterer 45-jähriger Security-Mitarbeiter im Gesicht getroffen und verletzt. Auch während der Anzeigenaufnahme beschimpfte sie die eingesetzten Polizeibeamte lautstark u.a. als "Arschlöcher" und "Penner". Bei den Beschimpfungen benutzte sie stets die "Du-Ansprache". Die Jugendliche wurde im Anschluss nach Hause verbracht und an die Mutter übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell