Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Bike aufgefunden, Geschädigter gesucht

Schiersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagabend wurde in der Hauptstraße ein herrenloses E-Bike aufgefunden. Da dieses versteckt in einem Gebüsch stand, dürfte es gestohlen worden sein und nach Angaben von Anwohnern bereits seit etwa einer Woche dort gestanden haben. Es handelt sich um ein blau-schwarzes Herren-Mountain-Bike der Marke Giant.

Da die Herkunft des Fahrrads bislang nicht bekannt ist, werden Zeugen und der Geschädigte selbst gebeten, sich bei der Polizei in Rockenhausen, Telefonnummer 06361 / 917-0, zu melden.

