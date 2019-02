POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Vereinsgaststätte

Polizeidirektion Ludwigshafen

Bislang unbekannte Täter versuchen im Zeitraum vom 24.02.2019, 20:00 Uhr, bis 26.02.2019, 13:00 Uhr, die Terrassentür an einer Vereinsgaststätte in der Frankenstraße von Frankenthal aufzuhebeln. Die Tür hält dem Einbruchsversuch stand. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 500,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

