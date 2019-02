POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt §24a StVG und Verstoß gg. BtmG (55-2602) Speyer - Trunkenheitsfahrt §24a StVG und Verstoß gg. BtmG (55-2602) 26.02.2019, 17:10 Uhr

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt §24a StVG und Verstoß gg. BtmG (55-2602)
26.02.2019, 17:10 Uhr

Speyer (ots)

26.02.2019, 17:10 Uhr In der Gerhart-Hauptmann-Straße wurde ein Pkw Mercedes C180 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei waren beim 23jährigen Fahrer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen durch die kontrollierenden Beamten festzustellen. Auf Nachfrage bestritt der Fahrer jedoch, Drogen konsumiert zu haben und lehnte einen Urintest zunächst vehement ab. Als er zum Zwecke der Blutprobenentnahme auf hiesige Dienststelle verbracht wurde, willigte er jedoch in die Durchführung eines Urintests ein. Dieser verlief positiv auf THC und Kokain. Der Konsum wurde vom Fahrer dennoch weiterhin bestritten. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte dann eine durchsichtige Tüte mit 4,4 Gramm Marihuana und eine Tüte mit 0,9 Gramm Kokain in der Jackeninnentasche des Betroffenen aufgefunden werden. Bei dem Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Er wird sich neben dem Vorwurf der Trunkenheitsfahrt gem. § 24a StVG auch hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten müssen.

