Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auseinandersetzung endet blutig

Odenbach (ots)

Einer der Beteiligten wird durch Messerstiche verletzt. Zu einem Streit zwischen drei Männern kam es am Dienstagabend in einem Gartengrundstück. Ein 39 Jahre alter Mann erlitt dabei nicht lebensgefährliche Verletzungen durch Stiche mit einem Messer. Weiterhin wurde ein 42 Jahre alter Mann an Kopf verletzt. Alle Beteiligte standen erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und beschuldigen sich gegenseitig. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Bei einer Überprüfung des dritten Beteiligten stelle sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

