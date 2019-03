Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Am Sandgraben Verkehrsunfallflucht, 3./4.3.19, 04.00 Uhr

Landau (ots)

Am Morgen gegen 4.00 Uhr des 4.3.19, musste der Nutzer eines Pkw in Landau-Dammheim feststellen, dass der abends zuvor gegen 20.00 Uhr abgestellte VW Caddy um ca. 10 Meter vom Abstellort verschoben war. Zudem wies der VW erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf. Ermittlungen ergaben, dass der in der Nähe der Einmündung Himmelmannring abgestellte Pkw von einem rückwärtsfahrenden Kfz mit hoher Geschwindigkeit angefahren und dadurch verschoben wurde. Bei dem verursachenden Kfz könnte es sich um einen Sprinter gehandelt haben. Am geparkten VW Caddy entstand ein Sachschaden von ca. 10.000.--EUR Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell